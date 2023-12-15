Путин раскрыл во время прямого эфира, когда будет мир на Украине

Владимир Путин ответил на вопрос, когда будет мир на Украине? По словам президента, мир наступит в момент достижения целей, которые были поставлены в ходе специальной военной операции. При этом цели не изменились — это денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.