Путин раскрыл во время прямого эфира, когда будет мир на Украине

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Владимир Путин ответил на вопрос, когда будет мир на Украине? По словам президента, мир наступит в момент достижения целей, которые были поставлены в ходе специальной военной операции. При этом цели не изменились — это денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.
«Не хотят договариваться — мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Сейчас Украина уже почти ничего не производит, все привозят на халяву. Но эта халява может когда-то и закончиться», — заявил Путин.
Президент уточнил, что во время переговоров обсуждалось мирное решение вопроса, однако украинская сторона не соглашалась с пунктом о денацификации, утверждая, что националистических настроений в стране нет.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Первое время были переговоры с целью мирного урегулирования конфликта, однако в 2023 году они не продолжаются.