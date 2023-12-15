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Published Сегодня, 03:28

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Updated Сегодня, 03:30

Путин раскрыл во время прямого эфира, когда будет мир на Украине

Путин раскрыл во время прямого эфира, когда будет мир на Украине

15 декабря 2023, 03:28
Фото: скриншот с прямой трансляции
Сроки достижения целей СВО власти не озвучивают.

Владимир Путин ответил на вопрос, когда будет мир на Украине? По словам президента, мир наступит в момент достижения целей, которые были поставлены в ходе специальной военной операции. При этом цели не изменились — это денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.

«Не хотят договариваться — мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Сейчас Украина уже почти ничего не производит, все привозят на халяву. Но эта халява может когда-то и закончиться», — заявил Путин.

Президент уточнил, что во время переговоров обсуждалось мирное решение вопроса, однако украинская сторона не соглашалась с пунктом о денацификации, утверждая, что националистических настроений в стране нет.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Первое время были переговоры с целью мирного урегулирования конфликта, однако в 2023 году они не продолжаются.

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#Общество#Военная операция на Украине
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