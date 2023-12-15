С нового года размер оплаты за наем муниципального жилья в Перми вырастет вдвое

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
С 1 января 2024 года базовый размер платы одного квадратного метра за наем жилого помещения, находящегося на территории Перми, составит 91,06 рублей. Об этом сообщают в мэрии.
С 2018 года плата за наём муниципального жилья составляла 42,22 рублей за кв. м, то есть вдвое меньше, нежели планируется.
Консультацию по плате за наем жилого помещения можно получить в МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» по адресу: улица Стахановская, 51, 3 этаж. Часы приёма: понедельник, среда, пятница, с 9:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт.