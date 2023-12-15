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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

С нового года размер оплаты за наем муниципального жилья в Перми вырастет вдвое

С нового года размер оплаты за наем муниципального жилья в Перми вырастет вдвое

15 декабря 2023, 13:02
Фото: properm.ru
Действующий сейчас тариф был установлен в 2018 году.

С 1 января 2024 года базовый размер платы одного квадратного метра за наем жилого помещения, находящегося на территории Перми, составит 91,06 рублей. Об этом сообщают в мэрии.

С 2018 года плата за наём муниципального жилья составляла 42,22 рублей за кв. м, то есть вдвое меньше, нежели планируется.

Консультацию по плате за наем жилого помещения можно получить в МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» по адресу: улица Стахановская, 51, 3 этаж. Часы приёма: понедельник, среда, пятница, с 9:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт.

#Пермь#Муниципальное жилье#Жилье#Тариф#Рост тарифов#Коммунальные тарифы
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