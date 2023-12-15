С нового года размер оплаты за наем муниципального жилья в Перми вырастет вдвое

Консультацию по плате за наем жилого помещения можно получить в МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» по адресу: улица Стахановская, 51, 3 этаж. Часы приёма: понедельник, среда, пятница, с 9:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт.