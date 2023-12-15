Снег и потепление. Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае

В Пермском крае в выходные 16 и 17 декабря ожидается потепление. По данным синоптиков проекта «Метеоролог и я», температура будет в районе климатической нормы, несмотря на поступление теплого воздуха. При этом ожидается снег — в некоторых территориях это будут первые за последние 10 дней осадки.