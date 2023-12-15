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В Пермском крае в выходные потеплеет до -7°

Снег и потепление. Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае

15 декабря 2023, 07:30
Фото: properm.ru

В Пермском крае в выходные потеплеет до -7°

Аномальные морозы возвращаться пока не планируют.

В Пермском крае в выходные 16 и 17 декабря ожидается потепление. По данным синоптиков проекта «Метеоролог и я», температура будет в районе климатической нормы, несмотря на поступление теплого воздуха. При этом ожидается снег — в некоторых территориях это будут первые за последние 10 дней осадки.

В субботу в Прикамье ночью -16…-11°, днем -12…-7°. В Перми слабый снег, ночью -16…-14°, днем -11…-9°. В воскресенье по краю температура в течение суток ожидается на уровне -15…-19°. В Перми в воскресенье снег продолжится, в течение суток -12…-10°.

Аномальные холода в Пермском крае длились с прошлой недели. В связи с этим были коммунальные аварии. Последняя из них произошла вчера в Соликамске.

#Пермь#Погода
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