Сценарист «Слова пацана» рассказал о втором сезоне сериала

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Андрей Золотарев, сценарист сериала «Слова пацана», выразил надежду на появление второго сезона. Он отметил, что решение об этом зависит от режиссера Жоры Крыжовникова, с которым они сейчас обсуждают этот вопрос, пишет 360tv.ru.
Золотарев также посоветовал поклонникам не создавать себе ожиданий от развязки сериала. По его словам, чтобы насладиться историей, нужно подходить к финалу с открытым сердцем и без предвзятых ожиданий.
Он также упомянул, что в Сеть попали две еще неокончательные серии, но подчеркнул, что решение повторно снять концовку было принято не из-за этого, а из-за успеха уже выпущенных серий. Показ последней серии перенесли на некоторое время. Точную дату пока не сообщается.