Сценарист «Слова пацана» рассказал о втором сезоне сериала

Он также упомянул, что в Сеть попали две еще неокончательные серии, но подчеркнул, что решение повторно снять концовку было принято не из-за этого, а из-за успеха уже выпущенных серий. Показ последней серии перенесли на некоторое время. Точную дату пока не сообщается.