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Сценарист «Слова пацана» рассказал о втором сезоне сериала

Сценарист «Слова пацана» рассказал о втором сезоне сериала

15 декабря 2023, 17:57
Фото: 1MI
Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев выразил надежду на то, что у сериала будет второй сезон. Однако, сценарист считает, что это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.

Андрей Золотарев, сценарист сериала «Слова пацана», выразил надежду на появление второго сезона. Он отметил, что решение об этом зависит от режиссера Жоры Крыжовникова, с которым они сейчас обсуждают этот вопрос, пишет 360tv.ru.

Золотарев также посоветовал поклонникам не создавать себе ожиданий от развязки сериала. По его словам, чтобы насладиться историей, нужно подходить к финалу с открытым сердцем и без предвзятых ожиданий.

Он также упомянул, что в Сеть попали две еще неокончательные серии, но подчеркнул, что решение повторно снять концовку было принято не из-за этого, а из-за успеха уже выпущенных серий. Показ последней серии перенесли на некоторое время. Точную дату пока не сообщается.

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