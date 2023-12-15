Ущерб — 2 миллиона рублей. В деревне Пермского округа нашли вора электричества

Энергетики отмечают, что дополнительная нагрузка на воздушную линию 0,4 кВ составляла более 150 кВт. Из-за этого перегорали предохранители и провода. Всего злоумышленники похитили 676 тыс. киловатт-часов на сумму более 2 млн рублей. При этом неизвестно, почему это нарушения не выявили раньше.