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В деревне Пермского округа Берег Камы нашли вора электричества

Ущерб — 2 миллиона рублей. В деревне Пермского округа нашли вора электричества

15 декабря 2023, 08:13
Фото: fusionbrain.ai

В деревне Пермского округа Берег Камы нашли вора электричества

Проблемы в деревне обострились с наступлением холодов.

Энергетики совместно с полицейскими выявили факт воровства в поселке Берег Камы. По данным пресс-службы филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго», электроэнергию воровал один из гостинично-банных комплексов.

Несанкционированное подключение замаскировали среди других проводов и густых ветвей дерева. Сейчас подано заявление в полицию, нарушителей отключили от электричества.

Энергетики отмечают, что дополнительная нагрузка на воздушную линию 0,4 кВ составляла более 150 кВт. Из-за этого перегорали предохранители и провода. Всего злоумышленники похитили 676 тыс. киловатт-часов на сумму более 2 млн рублей. При этом неизвестно, почему это нарушения не выявили раньше.

Сообщить о незаконном подключении к сетям можно по круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.

Ранее жители деревни Берег Камы жаловались в редакцию Properm.ru на проблемы с электричеством во время аномальных заморозков.

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#Пермь#Полиция#Электричество#Электроэнергия#Воры
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