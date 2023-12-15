Ущерб — 2 миллиона рублей. В деревне Пермского округа нашли вора электричества

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Энергетики совместно с полицейскими выявили факт воровства в поселке Берег Камы. По данным пресс-службы филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго», электроэнергию воровал один из гостинично-банных комплексов.
Несанкционированное подключение замаскировали среди других проводов и густых ветвей дерева. Сейчас подано заявление в полицию, нарушителей отключили от электричества.
Энергетики отмечают, что дополнительная нагрузка на воздушную линию 0,4 кВ составляла более 150 кВт. Из-за этого перегорали предохранители и провода. Всего злоумышленники похитили 676 тыс. киловатт-часов на сумму более 2 млн рублей. При этом неизвестно, почему это нарушения не выявили раньше.
Сообщить о незаконном подключении к сетям можно по круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.
Ранее жители деревни Берег Камы жаловались в редакцию Properm.ru на проблемы с электричеством во время аномальных заморозков.