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В Кунгурской ледяной пещере в морозы начали расти кристаллы

В гротах Кунгурской ледяной пещеры из-за морозов стали расти кристаллы

15 декабря 2023, 12:50
Фото: telegram-канал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН

В Кунгурской ледяной пещере в морозы начали расти кристаллы

Ученые говорят, что это природное явление уникально.
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Кунгур

В гротах Кунгурской пещеры образовалось множество ледяных кристаллов из-за морозной погоды. Ученые Горного института УрО РАН (филиал Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН) заметили, что так в морозную погоду проявляется эффект золотого сечения Фибоначчи.

Золотым сечением Фибоначчи называется последовательность чисел, задающихся по определенному правилу: каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. В отношении кристаллов это правило проявляется их ростом в определенной математической закономерности, сообщает telegram-канал ПФИЦ УрО РАН.

По словам заведующей Кунгурской лабораторией-стационаром Горного института УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН), доктора географических наук Ольги Кадебской, для образования кристаллов такой формы, как в гротах Кунгурской пещеры, нужны особые параметры микроклимата, температуры, влажности и скорости потока воздуха. Когда все сходится, кристаллы начинают очень быстро расти и распускаются как цветы. Особенность кристаллов в Кунгурской пещере в том, что они образуются из пара и сразу переходят в твердое состояние.

Увидеть эффект роста кристаллов можно в гроте «Полярный», пройдя по специальной тропе. В других гротах — «Первом» и «Скандинавском» — наблюдают это явление только сотрудники лаборатории. Рост кристаллов изучают ученые по всему миру.

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