В гротах Кунгурской ледяной пещеры из-за морозов стали расти кристаллы

По словам заведующей Кунгурской лабораторией-стационаром Горного института УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН), доктора географических наук Ольги Кадебской, для образования кристаллов такой формы, как в гротах Кунгурской пещеры, нужны особые параметры микроклимата, температуры, влажности и скорости потока воздуха. Когда все сходится, кристаллы начинают очень быстро расти и распускаются как цветы. Особенность кристаллов в Кунгурской пещере в том, что они образуются из пара и сразу переходят в твердое состояние.