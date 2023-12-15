Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:37
В Мотовилихинском районе Перми мужчина напал на 12-летнюю девочку. Ребенку удалось спастись. Личность человека, который возможно причастен к нападению, установлена, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Инцидент произошел 14 декабря. По словам очевидцев, в микрорайоне Рабочий поселок неизвестный схватил девочку, заткнул ей рот рукой и потянул в сторону заброшенного дома, сообщает «В курсе.ру».
В краевой полиции Properm.ru рассказали, что в тот же день бабушка девочки обратилась в правоохранительные органы. Стражи правопорядка в кратчайшие сроки установили личность гражданина возможно причастного к данному деянию. Материалы проверки направлены в следственный комитет.