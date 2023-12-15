В Мотовилихинском районе Перми мужчина напал на 12-летнюю девочку

В краевой полиции Properm.ru рассказали, что в тот же день бабушка девочки обратилась в правоохранительные органы. Стражи правопорядка в кратчайшие сроки установили личность гражданина возможно причастного к данному деянию. Материалы проверки направлены в следственный комитет.