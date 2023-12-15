В новый санкционный список Японии попали три пермских предприятия

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Япония обновила санкционный список. Документ, который вводит экспортные ограничения для 57 компаний из России, был опубликован 15 декабря. В него попали три предприятия из Перми. Речь идет о компаниях:
Если говорить о списке в целом, то экспортные ограничения распространились на промышленные, оборонные, авиационные, судостроительные, а также исследовательские предприятия. Ограничения начнут действовать с 22 декабря.
Санкции активно вводятся разными странами в связи со специальной военной операцией России на Украине.