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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

В новый санкционный список Японии попали три пермских предприятия

В новый санкционный список Японии попали три пермских предприятия

15 декабря 2023, 04:32
Фото: properm.ru
Экспортные ограничения вступят в силу через неделю.

Япония обновила санкционный список. Документ, который вводит экспортные ограничения для 57 компаний из России, был опубликован 15 декабря. В него попали три предприятия из Перми. Речь идет о компаниях:

  • «Мотовилихинские заводы»;
  • «Пермский завод „Машиностроитель“»;
  • «Специальное конструкторское бюро» (входит в «Мотовилихинские заводы»).

Если говорить о списке в целом, то экспортные ограничения распространились на промышленные, оборонные, авиационные, судостроительные, а также исследовательские предприятия. Ограничения начнут действовать с 22 декабря.

Санкции активно вводятся разными странами в связи со специальной военной операцией России на Украине.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Санкции#Япония
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