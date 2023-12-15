Назначена дата суда над пермским ресторатором за невыплату зарплаты 48 сотрудникам

Суд назначил дату рассмотрения дела пермского ресторатора Игоря Ботова. По версии следствия, с сентября 2021 года по июнь 2022 года из-за нестабильного финансового положения ресторатор не выплатил зарплату 48 работникам заведений в Перми и Санкт-Петербурге на сумму 1,2 млн рублей. СК в своих релизах ранее сообщал о 49 работниках и о долге в 2,1 млн рублей.