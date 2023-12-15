Назначена дата суда над пермским ресторатором за невыплату зарплаты 48 сотрудникам

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Суд назначил дату рассмотрения дела пермского ресторатора Игоря Ботова. По версии следствия, с сентября 2021 года по июнь 2022 года из-за нестабильного финансового положения ресторатор не выплатил зарплату 48 работникам заведений в Перми и Санкт-Петербурге на сумму 1,2 млн рублей. СК в своих релизах ранее сообщал о 49 работниках и о долге в 2,1 млн рублей.
Первое заседание по делу намечено на 27 декабря в Ленинском районном суде, сообщает пресс-служба суда. Рассмотрение дела будет в особом порядке. Судьей назначена Екатерина Мухина.
Ранее Игорь Ботов занимался развитием заведений в Перми: «Рынок еды», «Баошная», «Кафешная», «Пельмешная», «Покешная», «Фобошная», Panopticum.