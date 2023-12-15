В Перми может поменяться ответственный за сферу ЖКХ

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В Перми может поменяться глава департамента ЖКХ. Действующий руководитель подразделения Станислав Баскаков планирует перейти на другое место работы, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии.
Поданным издания, кадровая перестановка состоится до или после Нового года. Однако в пресс-службе мэрии сообщили, что чиновник продолжает исполняет свои обязанности.
Станислав Баскаков стал руководителем департамента осенью 2022 года. До этого возглавлял «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ).