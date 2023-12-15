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Updated Сегодня, 11:34

В Перми может поменяться ответственный за сферу ЖКХ

В Перми может поменяться ответственный за сферу ЖКХ

15 декабря 2023, 11:32
Фото: properm.ru
Кадровая перестановки может произойти еще до Нового года.

В Перми может поменяться глава департамента ЖКХ. Действующий руководитель подразделения Станислав Баскаков планирует перейти на другое место работы, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии.

Поданным издания, кадровая перестановка состоится до или после Нового года. Однако в пресс-службе мэрии сообщили, что чиновник продолжает исполняет свои обязанности.

Станислав Баскаков стал руководителем департамента осенью 2022 года. До этого возглавлял «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ).

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#Кадровые перестановки#Пермь#Мэрия#Департамент жкх#Руководство#Станислав Баскаков
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