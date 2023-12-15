В Пермском крае на трассе спасли дальнобойщика из Ирана

Водитель грелся в другом автомобиле, который остановился рядом. Полицейские выяснили, что грузовик уже не сможет продолжить движение — он сломался. Водителя отвезли в больницу, чтобы медики установили, не нужна ли ему помощь. Проблема в том, что за рулем грузовика был гражданин Ирана, который не знал русского языка. После больницы мужчину доставили в местную мечеть.