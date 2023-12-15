properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В Пермском крае на трассе спасли дальнобойщика из Ирана

В Пермском крае на трассе спасли дальнобойщика из Ирана

15 декабря 2023, 05:12
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Мужчину отвезли в мечеть, пока его транспортное средство неисправно.

В Пермском крае сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику из Ирана. Грузовик они обнаружили на трассе Пермь — Екатеринбург. Транспортное средства частично стояло за пределами дороги, стекла были покрыты инеем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Водитель грелся в другом автомобиле, который остановился рядом. Полицейские выяснили, что грузовик уже не сможет продолжить движение — он сломался. Водителя отвезли в больницу, чтобы медики установили, не нужна ли ему помощь. Проблема в том, что за рулем грузовика был гражданин Ирана, который не знал русского языка. После больницы мужчину доставили в местную мечеть.

Дальнобойщик в автомобиле ГИБДДДальнобойщик в автомобиле ГИБДД
Дальнобойщик в автомобиле ГИБДД
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Читайте также:
Пьяный пермяк отправится в колонию на 6 лет за шутку над полицейскимиКурьер мошенников из Пермского края потратил 100 тысяч в стриптиз-клубе после аферыПолицейский из Прикамья отсудил 1,3 миллиона рублей за уголовное преследование
#Авто#Мвд#Пермь#Полиция#Пермская полиция
Подпишитесь
Путин раскрыл во время прямого эфира, когда будет мир на Украине
Сегодня, 03:28
Назначена дата суда над пермским ресторатором за невыплату зарплаты 48 сотрудникам
Сегодня, 02:54
В Соликамске жители снова остались без тепла
Вчера, 19:05
Глава СК заинтересовался взрывом газа в Пермском крае с семью пострадавшими
Сегодня, 03:11
Собственники компании, собиравшейся строить аквапарк в Перми, заявили о ее ликвидации
Вчера, 13:04
Владимир Путин назвал причины резкого роста цен на яйца
Вчера, 12:01