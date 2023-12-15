В Пермском крае на трассе спасли дальнобойщика из Ирана

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Пермском крае сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику из Ирана. Грузовик они обнаружили на трассе Пермь — Екатеринбург. Транспортное средства частично стояло за пределами дороги, стекла были покрыты инеем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Водитель грелся в другом автомобиле, который остановился рядом. Полицейские выяснили, что грузовик уже не сможет продолжить движение — он сломался. Водителя отвезли в больницу, чтобы медики установили, не нужна ли ему помощь. Проблема в том, что за рулем грузовика был гражданин Ирана, который не знал русского языка. После больницы мужчину доставили в местную мечеть.