В Пермском Политехе рассказали, смогут ли роботы заменить человека

Робота нельзя научить анализировать его действия и поступки с точки зрения морали. Такую оценку может дать только человек, считающий, что андроид ведет себя морально, если его действия соответствуют вложенной в него инструкции, и аморально, если делает что-то недопустимое. Робот же лишь следует приказам. В реальности искусственный интеллект не способен делать моральный выбор и нести ответственность за свои поступки, как человек. И сейчас, и в ближайшем будущем таких роботов не существует.