В Пермском Политехе рассказали, смогут ли роботы заменить человека

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:55
Могут ли роботы заменить человека, если они не устают, не болеют и не раздражаются? Искусственный интеллект уже научился разговаривать с людьми — приветствовать, прощаться, устанавливать потребности и распознавать эмоции. Ответы на вопросы о моральных принципах роботов и их сбоях пресс-службе Пермского политехнического университета дала кандидат философских наук, доцент кафедры философии и права ПНИПУ, эксперт в области этики роботов Елена Середкина.
По словам Елены, в роботах заложены четкие инструкции, как действовать и реагировать. Если произойдет событие, не прописанное в программе, то они теряются и не могут действовать вне шаблона. Если мы делаем некоторые вещи уже автоматически — например, берем с полки какой-то предмет, то роботу нужно для этого выполнить несколько действий, а не одно — приблизиться, протянуть руку, взять.
У андроидов отсутствует интуитивное знание. Например, в ситуации сильного стресса некоторые люди могут начать смеяться, так как у них срабатывает защитный механизм психики. Робот обозначит смех как проявление положительной эмоции и не поймет, что человек находится в критическом состоянии.
Андроиды не работают со смыслами и не способны переносить их от одного объекта к другому. Они не смогут понять, что кресло на одной ножке тоже является креслом, ведь для них этот предмет мебели существует на четырех ножках.
Робота нельзя научить анализировать его действия и поступки с точки зрения морали. Такую оценку может дать только человек, считающий, что андроид ведет себя морально, если его действия соответствуют вложенной в него инструкции, и аморально, если делает что-то недопустимое. Робот же лишь следует приказам. В реальности искусственный интеллект не способен делать моральный выбор и нести ответственность за свои поступки, как человек. И сейчас, и в ближайшем будущем таких роботов не существует.
Из последних данных ученые делают вывод, что высоко антропоморфный робот с полноценной моральной агентностью пока появиться не может. Пока андроиды лишь способны помогать человеку и упрощать его жизнь. Однако самого человека, общение с ним и человеческое тепло они не заменят.