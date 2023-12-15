В Прикамье с начала года сдано 17,5 тысяч квартир, что на 11% меньше, чем годом ранее

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В январе–ноябре 2023 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 17 тыс. 458 квартир общей площадью 1 млн 519,8 тыс. кв. метров, что составило 89,2% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Такие данные приводит Пермьстат.
Индивидуальными застройщиками введено в действие 1 млн 70,8 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что на 10,3% меньше, чем в январе–ноябре 2022 года.