В Прикамье с начала года сдано 17,5 тысяч квартир, что на 11% меньше, чем годом ранее

В январе–ноябре 2023 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 17 тыс. 458 квартир общей площадью 1 млн 519,8 тыс. кв. метров, что составило 89,2% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Такие данные приводит Пермьстат.