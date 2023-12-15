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Глава СК РФ заинтересовался исчезновением 53-летнего мужчины на территории Прикамья

Глава СК РФ заинтересовался исчезновением 53-летнего мужчины на территории Прикамья

15 декабря 2023, 12:24
Фото: Midjourney
Вместо автобуса мужчина сел в неустановленный автомобиль и перестал выходить на связь.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался пропажей 53-летнего мужчины из Кировской области в Пермском крае. Человек бесследно исчез еще в мае 2021 года.

Председатель следственного комитета России дал указание возбудить уголовное дело по факту исчезновения мужчины после того, как ему пришло обращение от дочери пропавшего. Отец девушки пропал без вести в мае 2021 года, когда вместо рейсового автобуса сел в неустановленный автомобиль по возвращении домой в Кировскую область. После этого мужчина перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

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#Пермский край#Уголовное дело#Прикамье#Мужчина#Кировская область#Александр Бастрыкин#Исчезновение#Неустановленный автомобиль#Приемная Председателя СК РФ#Местоположение#Пропажа гражданина#Процессуальная проверка#Центральный аппарат следственного комитета
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