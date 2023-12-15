Глава СК РФ заинтересовался исчезновением 53-летнего мужчины на территории Прикамья

Председатель следственного комитета России дал указание возбудить уголовное дело по факту исчезновения мужчины после того, как ему пришло обращение от дочери пропавшего. Отец девушки пропал без вести в мае 2021 года, когда вместо рейсового автобуса сел в неустановленный автомобиль по возвращении домой в Кировскую область. После этого мужчина перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.