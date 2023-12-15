Врачи онкодиспансера на Сахалине помогли пациенткам из других регионов ДФО

Сегодня Сахалинский областной онкологический диспансер предоставляет медицинские услуги по ОМС не только местным жителям, но и другим дальневосточникам. На имя губернатора Валерия Лимаренко поступило сразу два письма — одно пришло из Еврейской автономной области, а второе из Приморского края. Обе пациентки выразили благодарность за профессионализм врачей, качественное лечение и деликатное отношение со стороны медперсонала. Женщины получали лечение в гинекологическом и маммологическом отделениях онкодиспансера.

«Дважды обращались в Сахалинский онкодиспансер, поскольку наслышаны об его материально-технической базе и грамотных докторах. В 2016 году моей маме выполнили операцию на молочной железе, полностью сохранив орган. В этот раз была выполнена лапароскопическая операция на органах малого таза, успешно проведена послеоперационная реабилитация», — поделилась одна из пациенток.

Совсем недавно в Сахалинский областной онкодиспансер поступило новое оборудование для молекулярно-генетической диагностики. Передовые аппараты позволят в десятки раз сократить время на исследования. Так, иммуноцитохимическая лаборатория получила установку для выявления мутации в опухолевой ткани. Теперь вместо месяца сложные анализы на прогностические маркеры можно делать в течение суток. Это позволит диагностам быстро и максимально точно подбирать эффективную лекарственную терапию.

«Существуют определенные виды опухолей с молекулярно-генетическими мутациями, на которые можно воздействовать. В основном это рак легкого, рак толстой кишки и меланома. Новое оборудование необходимо для персонализации терапии пациентам, у которых уже есть основной диагноз и назначено лечение. Дифференциация позволяет более точечно воздействовать на опухоль», — пояснил заместитель главного врача Сахалинского областного онкологического диспансера Эдуард Винарский.

Пациентки учреждения отдельно поблагодарили главу островного региона за заботу об онкобольных. В 2023 году под руководством Валерия Лимаренко на Сахалине и Курилах запустили проект «Проводники здоровье». Его развитие началось именно с онкологического направления. Комплексные меры по совершенствованию технической базы и всесторонней медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями реализуют в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.