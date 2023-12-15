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Задержан мужчина, который напал на 12-летнюю девочку в Рабочем поселке Перми

Задержан мужчина, который напал на 12-летнюю девочку в Рабочем поселке Перми

15 декабря 2023, 08:34
Фото: Midjourney
По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело.

В Перми задержали 47-летнего мужчину, напавшего на 12-летнюю девочку в микрорайоне Рабочий поселок. В отношение него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного по п. д ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). По официальным данным следствия, 14 декабря рядом с домом по ул. Николая Быстрых обвиняемый напал 12-летнюю девочку. Он пытался затащить ее в подвал.

В этот момент ребенку удалось позвонить бабушке и включить телефон на громкую связь. Получив ответ на звонок, девочка начала громко кричать о том, что с ней происходит. Мужчина отпустил свою жертву и сбежал с места преступления.

Мужчину задержали в короткие сроки. Оказалось, он не раз привлекался к уголовной ответственности. Следователи намерены ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

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