Застройка центрального рынка и отмена Нового года. Главные новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В Пермском крае второй год подряд отменяются новогодние салюты и корпоративы для сотрудников мэрии. Чиновники не объясняют, с чем связано это решение. В прошлом году власти на фоне частичной мобилизации отмечали, что не время для масштабных праздников.
Неизвестно, сколько денег позволит сэкономить отмена новогоднего салюта и куда пойдут эти средства.
Территорию Центрального рынка в Перми могут застроить жильем. Ожидается, что помимо жилых домов появятся административные здания, склады. Высота жилых домов - от трех до 25 этажей. В новом ЖК смогут разместиться около 17 тыс. человек.
При этом застройщик должен будет возвести и социальные объекты: школу и детский сад. Пока неизвестно кто конкретно будет заниматься реновацией территории. Идут переговоры с претендентами.
Сотрудники скорой помощи из Кудымкара обратились к президенту из-за проблем с выплатами. Вопрос не был озвучен во время прямой линии с Владимиром Путиным, однако на ситуацию отреагировали краевые власти.
С фельдшерами и водителями встретились губернатор Дмитрий Махонин, а также глава краевого Минздрава Анастасия Крутень. После этого визита сотрудники получили дополнительные стимулирующие выплаты.
Пермские синоптики очень удивились новостям о том, что в новогоднюю ночь в Прикамье температура опустится до -40°. Специалисты проекта "Метеоролог и я" отметили, что слишком рано давать суточные прогнозы.
По их словам, пытаться спрогнозировать температуру в конкретный день стоит максимум за 10 дней до даты, но рекомендуемое время - пять дней.
Пермский аэропорт с 1 декабря возглавил новый директор. Им стал Александр Кулюкин, который до этого был первым замруководителя калининградского аэропорта Храброво.
Предыдущий глава пермского аэропорта Султан Джармуханов перешел на работу в «Новапорт Холдинг», он руководил воздушной гаванью с 2018 года.