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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

Застройка центрального рынка и отмена Нового года. Главные новости недели в Прикамье

Застройка центрального рынка и отмена Нового года. Главные новости недели в Прикамье

15 декабря 2023, 11:11
Фото: Properm.ru / Midjourney
Рассказываем, чем запомнились последние дни.

Отмена новогоднего салюта

В Пермском крае второй год подряд отменяются новогодние салюты и корпоративы для сотрудников мэрии. Чиновники не объясняют, с чем связано это решение. В прошлом году власти на фоне частичной мобилизации отмечали, что не время для масштабных праздников.

Неизвестно, сколько денег позволит сэкономить отмена новогоднего салюта и куда пойдут эти средства.

Центральный рынок застроят

Территорию Центрального рынка в Перми могут застроить жильем. Ожидается, что помимо жилых домов появятся административные здания, склады. Высота жилых домов - от трех до 25 этажей. В новом ЖК смогут разместиться около 17 тыс. человек.

При этом застройщик должен будет возвести и социальные объекты: школу и детский сад. Пока неизвестно кто конкретно будет заниматься реновацией территории. Идут переговоры с претендентами.

Обращение медработников к Путину

Сотрудники скорой помощи из Кудымкара обратились к президенту из-за проблем с выплатами. Вопрос не был озвучен во время прямой линии с Владимиром Путиным, однако на ситуацию отреагировали краевые власти.

С фельдшерами и водителями встретились губернатор Дмитрий Махонин, а также глава краевого Минздрава Анастасия Крутень. После этого визита сотрудники получили дополнительные стимулирующие выплаты.

Аномальные морозы на Новый год

Пермские синоптики очень удивились новостям о том, что в новогоднюю ночь в Прикамье температура опустится до -40°. Специалисты проекта "Метеоролог и я" отметили, что слишком рано давать суточные прогнозы.

По их словам, пытаться спрогнозировать температуру в конкретный день стоит максимум за 10 дней до даты, но рекомендуемое время - пять дней.

Новый глава аэропорта

Пермский аэропорт с 1 декабря возглавил новый директор. Им стал Александр Кулюкин, который до этого был первым замруководителя калининградского аэропорта Храброво.

Предыдущий глава пермского аэропорта Султан Джармуханов перешел на работу в «Новапорт Холдинг», он руководил воздушной гаванью с 2018 года.

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