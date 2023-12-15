Жители четырех городов Прикамья смогут сдать новогодние ели на переработку

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Прикамье пройдет акция по утилизации новогодних елей «Ёлки-иголки». В период с 8 по 24 января жители региона смогут бесплатно сдать живые елки любых размеров в пункты приема отходов «Разделяю сердцем», сообщает организатор проекта — пермская компания «Буматика» — в социальной сети «ВКонтакте».
Прием елей будет проходить в четырех городах Пермского края:
Перед тем, как отдать новогоднее дерево, снимите с него украшения и мишуру. Затем отслужившие ели вывезут в экотехнопарк «Буматики», где отправят на дробление. Получившаяся древесная щепа пойдет на компостирование.