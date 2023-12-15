properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Пермском крае в 2024 году пройдет акция по утилизации новогодних елок

Жители четырех городов Прикамья смогут сдать новогодние ели на переработку

15 декабря 2023, 04:53
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

В Пермском крае в 2024 году пройдет акция по утилизации новогодних елок

Перед сдачей в пункт приема нужно убрать с дерева украшения и мишуру.

В Прикамье пройдет акция по утилизации новогодних елей «Ёлки-иголки». В период с 8 по 24 января жители региона смогут бесплатно сдать живые елки любых размеров в пункты приема отходов «Разделяю сердцем», сообщает организатор проекта — пермская компания «Буматика» — в социальной сети «ВКонтакте».

Прием елей будет проходить в четырех городах Пермского края:

  • Пермь («Экодом», бульвар Гагарина, 65; Транспортная, 8; Школьная, 16в);
  • Краснокамск (Коммунистическая, 23/2; Сосновая Горка, 3/2);
  • Добрянка (Розы Люксембург, 68г);
  • Лысьва (Смышляева, 40а; Суворова, 7; Кошевого, 7).

Перед тем, как отдать новогоднее дерево, снимите с него украшения и мишуру. Затем отслужившие ели вывезут в экотехнопарк «Буматики», где отправят на дробление. Получившаяся древесная щепа пойдет на компостирование.

Читайте также:
Эксперты рассказали, как выбрать мандарины к новогоднему столуЗа рубку новогодней ели в лесничествах Прикамья придется платить больше«Аэрофлот» будет чаще летать из Москвы и Питера в Пермь в новогодние праздники
#Общество#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Новогодние елки#Утилизация
Подпишитесь
Путин раскрыл во время прямого эфира, когда будет мир на Украине
Сегодня, 03:28
Назначена дата суда над пермским ресторатором за невыплату зарплаты 48 сотрудникам
Сегодня, 02:54
В Соликамске жители снова остались без тепла
Вчера, 19:05
Глава СК заинтересовался взрывом газа в Пермском крае с семью пострадавшими
Сегодня, 03:11
Собственники компании, собиравшейся строить аквапарк в Перми, заявили о ее ликвидации
Вчера, 13:04
Владимир Путин назвал причины резкого роста цен на яйца
Вчера, 12:01