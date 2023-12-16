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24-летний пермяк проведет 11 лет за решеткой из-за наркотиков

24-летний пермяк проведет 11 лет за решеткой из-за наркотиков

16 декабря 2023, 09:21
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Парень успел почти 20 закладок, пока его не задержали силовики.

В Губахе осудили 24-летнего пермяка за распространение наркотиков. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину задержали в апреле. Он пытался избавиться от улиц, выбросив на землю 17 свертков с наркотиками. На одной из рук у него была резиновая перчатка, злоумышленник использовал ее, чтобы на свертках не было генетических следов.

После задержания силовики нашли 18 свертков, которые были разложены по городу. Часть закладок злоумышленник снабдил магнитами, прикрепляя свертки к металлическим конструкциями. Запрещенное вещество, которое он распространял, оказалось мефедроном. 

За преступление суд отправил парня в колонию строгого режима на 11 лет и 6 месяцев.

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#Мвд#Пермь#Наркотики#Губаха
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