24-летний пермяк проведет 11 лет за решеткой из-за наркотиков

В Губахе осудили 24-летнего пермяка за распространение наркотиков. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину задержали в апреле. Он пытался избавиться от улиц, выбросив на землю 17 свертков с наркотиками. На одной из рук у него была резиновая перчатка, злоумышленник использовал ее, чтобы на свертках не было генетических следов.