32 беспилотника и 41 обстрел. ВСУ атаковали Крым и Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Министерство обороны РФ рассказало о террористической атаке по территории Крыма. Она случилась вечером 15 декабря — силы противовоздушной обороны уничтожили сначала 26 беспилотных летательных аппаратов, а затем еще шесть БПЛА. О пострадавших или разрушениях в Минобороны не сообщают.
Вдобавок, ВСУ обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств были сброшены с беспилотников, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.