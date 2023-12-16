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32 беспилотника и 41 обстрел. ВСУ атаковали Крым и Белгородскую область

32 беспилотника и 41 обстрел. ВСУ атаковали Крым и Белгородскую область

16 декабря 2023, 07:12
Фото: ideogram.ai
Информации о пострадавших нет.

Министерство обороны РФ рассказало о террористической атаке по территории Крыма. Она случилась вечером 15 декабря — силы противовоздушной обороны уничтожили сначала 26 беспилотных летательных аппаратов, а затем еще шесть БПЛА. О пострадавших или разрушениях в Минобороны не сообщают.

Вдобавок, ВСУ обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств были сброшены с беспилотников, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Беспилотники#Дрон
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