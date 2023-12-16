32 беспилотника и 41 обстрел. ВСУ атаковали Крым и Белгородскую область

Министерство обороны РФ рассказало о террористической атаке по территории Крыма. Она случилась вечером 15 декабря — силы противовоздушной обороны уничтожили сначала 26 беспилотных летательных аппаратов, а затем еще шесть БПЛА. О пострадавших или разрушениях в Минобороны не сообщают.