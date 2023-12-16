Администрацию Перми планирует покинуть самый опытный руководитель подразделения

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Мэрию Перми может покинуть глава правового управления Галина Ермакова, которая была на муниципальной службе более 30 лет. Источники издания «КоммерсантЪ-Прикамье» не уточняют причины ухода Ермаковой. Это должно произойти в январе 2024 года.
Официально в пресс-службе мэрии не комментируют эту информацию. Чиновники утверждают, что Галина Ермакова сейчас продолжает работать. Никаких решений не принималось.
Мэрию также планирует покинуть глава департамента ЖКХ Станислав Баскаков. Ранее из администрации ушла Наталья Шушпанова, которая руководила информационно-аналитическим управлением. Шушпанова в прощальном посте в социальных сетях писала, обращаясь к мэру: «Спасибо, Эдуард Олегович, за возможность начать новую жизнь, и я иду дальше».
Новым мэром Перми в августе 2023 года стал Эдуард Соснин, ранее он был министром экономического развития Пермского края.