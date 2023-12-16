Администрацию Перми планирует покинуть самый опытный руководитель подразделения

Мэрию Перми может покинуть глава правового управления Галина Ермакова, которая была на муниципальной службе более 30 лет. Источники издания «КоммерсантЪ-Прикамье» не уточняют причины ухода Ермаковой. Это должно произойти в январе 2024 года.