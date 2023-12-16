properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Депутат Миронов: Путин будет самовыдвиженцем на выборах

Депутат Миронов: Путин будет самовыдвиженцем на выборах

16 декабря 2023, 10:40
Фото: 1MI
Президент Владимир Путин будет участвовать на выборах в 2024 году как самовыдвиженец, собирая подписи в свою поддержку, и не будет выдвигаться ни от какой партии, включая «Единую Россию», «Справедливую Россию» и «Народный фронт».

В 2024 году президент Владимир Путин решил участвовать на выборах как самовыдвиженец, не представляя какую-либо партию. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов, пишет 360tv.ru.

Он отметил, что Путин должен будет собрать подписи под своей кандидатурой для участия в выборах как самовыдвиженец.

«На сегодняшнем заседании оргкомитета будет объявлено, что он не будет выдвигаться от какой-либо партии — ни от „Единой России“, ни от нашей партии», — пояснил Миронов.

По его словам, партии «Справедливая Россия» и «Народный фронт» планируют начать сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на президентских выборах.

Ранее Центризбирком получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы президента в 2024 году. Его предвыборный штаб будет размещен в многофункциональном комплексе «Гостиный Двор».

Подпишитесь
За гибель туриста из Пермского края будут судить 18-летнего инструктора
Сегодня, 10:07
Сервис аренды самокатов Whoosh забросал исками пермских чиновников
Сегодня, 11:05
Пытался затащить в подвал. Пермяка отправили в СИЗО за нападение на школьницу
Сегодня, 06:55
Соликамцы призывают сменить руководство города после крупных коммунальных аварий
Сегодня, 08:09
Администрацию Перми планирует покинуть самый опытный руководитель подразделения
Сегодня, 06:17
32 беспилотника и 41 обстрел. ВСУ атаковали Крым и Белгородскую область
Сегодня, 07:12