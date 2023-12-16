Депутат Миронов: Путин будет самовыдвиженцем на выборах

Президент Владимир Путин будет участвовать на выборах в 2024 году как самовыдвиженец, собирая подписи в свою поддержку, и не будет выдвигаться ни от какой партии, включая «Единую Россию», «Справедливую Россию» и «Народный фронт».

В 2024 году президент Владимир Путин решил участвовать на выборах как самовыдвиженец, не представляя какую-либо партию. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов, пишет 360tv.ru. Он отметил, что Путин должен будет собрать подписи под своей кандидатурой для участия в выборах как самовыдвиженец. «На сегодняшнем заседании оргкомитета будет объявлено, что он не будет выдвигаться от какой-либо партии — ни от „Единой России“, ни от нашей партии», — пояснил Миронов. По его словам, партии «Справедливая Россия» и «Народный фронт» планируют начать сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на президентских выборах. Ранее Центризбирком получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы президента в 2024 году. Его предвыборный штаб будет размещен в многофункциональном комплексе «Гостиный Двор».