Депутат Миронов: Путин будет самовыдвиженцем на выборах

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В 2024 году президент Владимир Путин решил участвовать на выборах как самовыдвиженец, не представляя какую-либо партию. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов, пишет 360tv.ru.
Он отметил, что Путин должен будет собрать подписи под своей кандидатурой для участия в выборах как самовыдвиженец.
«На сегодняшнем заседании оргкомитета будет объявлено, что он не будет выдвигаться от какой-либо партии — ни от „Единой России“, ни от нашей партии», — пояснил Миронов.
По его словам, партии «Справедливая Россия» и «Народный фронт» планируют начать сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на президентских выборах.
Ранее Центризбирком получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы президента в 2024 году. Его предвыборный штаб будет размещен в многофункциональном комплексе «Гостиный Двор».