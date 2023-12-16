Девочка в Перми смогла убежать от маньяка, пытавшегося затащить ее в заброшку

В Перми произошел инцидент, когда неизвестный мужчина пытался увести несовершеннолетнюю девочку в заброшенное здание. Следствие рассказывает, что подозреваемый напал на 13-летнюю школьницу и силой попытался увести ее в подвал заброшенного здания на улице Николая Быстрых. Однако девочке удалось нажать кнопку вызова на телефоне и включить громкую связь. Она начала громко кричать и сообщать о случившемся. Из-за этого злоумышленник отказался от своего предприятия и скрылся, пишет 360tv.ru.