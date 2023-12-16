properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2023, 11:05

Published 16 декабря 2023, 11:05

Modified 16 декабря 2023, 11:09

Updated 16 декабря 2023, 11:09

Сервис аренды самокатов Whoosh забросал исками пермских чиновников

16 декабря 2023, 11:05
Иски начали поступать в краевой арбитражный суд с конца ноября.

Сервис по прокату электросамокатов Whoosh подал несколько исков к пермским чиновникам: администрации Свердловского района Перми, а также административным комиссиям Свердловского района и поселка Новые Ляды.

Компания пытается оспорить решения административных органов о привлечении к административной ответственности, следует из данных краевого арбитража.

Конкретная суть требований пока неизвестна. В пресс-службе Whoosh пояснили Properm.ru, назвали это простыми бюрократическим моментами.

«Совместно с городской администрацией мы ведем работу по формированию правил осуществления деятельности операторов кикшеринга и размещения самокатов, а также внесению изменений в правила благоустройства Перми. Работа ведется по всем направлениям: в формате рабочего диалога с администрацией, подачи инициатив и предложений, а также в рамках установленных процедур процессуального характера», — заявили в пресс-службе.

Несколько исков поданы в конце ноября и середине декабря. Ни одно из дел пока не рассмотрено по существу.

Пермские власти хотят запретить оставлять электросамокаты на остановках
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Пермского края просят делиться идеями по объектам благоустройстваПрокуратура наказала власти Перми за плохую уборку снега в городеТерриторию бывшего авторынка на Островского благоустроят только в 2024 году
#Пермь#Благоустройство#Электросамокаты#Правила благоустройства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика