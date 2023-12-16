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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Сервис аренды самокатов Whoosh забросал исками пермских чиновников

Сервис аренды самокатов Whoosh забросал исками пермских чиновников

16 декабря 2023, 11:05
Фото: properm.ru
Иски начали поступать в краевой арбитражный суд с конца ноября.

Сервис по прокату электросамокатов Whoosh подал несколько исков к пермским чиновникам: администрации Свердловского района Перми, а также административным комиссиям Свердловского района и поселка Новые Ляды.

Компания пытается оспорить решения административных органов о привлечении к административной ответственности, следует из данных краевого арбитража.

Конкретная суть требований пока неизвестна. В пресс-службе Whoosh пояснили Properm.ru, назвали это простыми бюрократическим моментами.

«Совместно с городской администрацией мы ведем работу по формированию правил осуществления деятельности операторов кикшеринга и размещения самокатов, а также внесению изменений в правила благоустройства Перми. Работа ведется по всем направлениям: в формате рабочего диалога с администрацией, подачи инициатив и предложений, а также в рамках установленных процедур процессуального характера», — заявили в пресс-службе.

Несколько исков поданы в конце ноября и середине декабря. Ни одно из дел пока не рассмотрено по существу.

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#Пермь#Благоустройство#Электросамокаты#Правила благоустройства
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