Сервис аренды самокатов Whoosh забросал исками пермских чиновников

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Сервис по прокату электросамокатов Whoosh подал несколько исков к пермским чиновникам: администрации Свердловского района Перми, а также административным комиссиям Свердловского района и поселка Новые Ляды.
Компания пытается оспорить решения административных органов о привлечении к административной ответственности, следует из данных краевого арбитража.
Конкретная суть требований пока неизвестна. В пресс-службе Whoosh пояснили Properm.ru, назвали это простыми бюрократическим моментами.
«Совместно с городской администрацией мы ведем работу по формированию правил осуществления деятельности операторов кикшеринга и размещения самокатов, а также внесению изменений в правила благоустройства Перми. Работа ведется по всем направлениям: в формате рабочего диалога с администрацией, подачи инициатив и предложений, а также в рамках установленных процедур процессуального характера», — заявили в пресс-службе.
Несколько исков поданы в конце ноября и середине декабря. Ни одно из дел пока не рассмотрено по существу.