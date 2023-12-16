ГИБДД анонсировала рейды по поиску пьяных водителей в Перми

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В выходные 16 и 17 декабря сотрудники Госавтоинспекции будут усилено контролировать движение на дорогах в краевой столице. По данным пресс-службы ГИБДД, полицейские планируют пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также искать пьяных водителей.
В ГИБДД призывают рассказывать о пьяных водителях в Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.
В России в 2024 году могут ввести систему поощрений за информацию о людях, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Важно, чтобы сообщение привело к возбуждению административного или уголовного дела.