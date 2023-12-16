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Updated Сегодня, 05:17

В Перми в выходные 16 и 17 декабря пройдут рейды по поиску пьяных водителей

ГИБДД анонсировала рейды по поиску пьяных водителей в Перми

16 декабря 2023, 05:15
Фото: 1MI

В Перми в выходные 16 и 17 декабря пройдут рейды по поиску пьяных водителей

Рейды традиционно проходят по выходным.

В выходные 16 и 17 декабря сотрудники Госавтоинспекции будут усилено контролировать движение на дорогах в краевой столице. По данным пресс-службы ГИБДД, полицейские планируют пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также искать пьяных водителей.

В ГИБДД призывают рассказывать о пьяных водителях в Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

В России в 2024 году могут ввести систему поощрений за информацию о людях, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Важно, чтобы сообщение привело к возбуждению административного или уголовного дела.

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#Авто#Пермь#Гибдд#Полиция#Пьяные водители
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