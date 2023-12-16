Каталог лучших художественных работ представили в Сахалинской области

«Мы присутствуем на уникальном событии — презентуем каталог лучших работ наших художников. Напомню, идея его создания принадлежит нашему губернатору Валерию Лимаренко. Уже полгода мы реализуем проект „Художники Сахалинской области“. За это время у нас появилось замечательное сообщество авторов. Их у нас больше 80. Кроме того, мы открыли сразу несколько выставочных залов и мастерских — например, в „Сити Молле“ и в студии „Рост“. У нас проводятся мастер-классы, художники получили дополнительные возможности для творческой самореализации. Думаю, что все, кто познакомится с работами наших авторов в каталоге, захочет увидеть картины вживую, в наших музеях», — подчеркнула Нонна Лаврик.