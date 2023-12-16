Каталог лучших художественных работ представили в Сахалинской области

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
На торжественной церемонии презентации выступила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. Она поздравила художников с изданием каталога и поприветствовала ценителей изобразительного искусства.
«Мы присутствуем на уникальном событии — презентуем каталог лучших работ наших художников. Напомню, идея его создания принадлежит нашему губернатору Валерию Лимаренко. Уже полгода мы реализуем проект „Художники Сахалинской области“. За это время у нас появилось замечательное сообщество авторов. Их у нас больше 80. Кроме того, мы открыли сразу несколько выставочных залов и мастерских — например, в „Сити Молле“ и в студии „Рост“. У нас проводятся мастер-классы, художники получили дополнительные возможности для творческой самореализации. Думаю, что все, кто познакомится с работами наших авторов в каталоге, захочет увидеть картины вживую, в наших музеях», — подчеркнула Нонна Лаврик.
В каталог сахалинских художников вошли работы, которые рассказывают об удивительной истории островов, об их богатом культурном наследии, уникальной природе и людях. Первые экземпляры объемной книги вручили выдающимся представителям культуры Сахалинской области.
«Этот каталог состоит из пяти томов. В течение нескольких месяцев наша команда просмотрела фонды музеев, частные коллекции и мастерские художников. Мы изучили более 15 тысяч картин, из них отобрали около тысячи. Конечно, мы будем что-то дополнять. Но этот каталог будет для нас самым родным, потому что он первый», — поделилась руководитель Ассоциации музеев Сахалинской области Евгения Фирсова.
В 2023 году изобразительное искусство Сахалинской области получило мощный импульс развития. По поручению губернатора Валерия Лимаренко открылось несколько выставочных площадок. В их числе арт-пространство «Рост», «Город художников», галерея в арт-резиденции «Маяк». Кроме того, капитально отремонтировали выставочный зал на улице Вокзальной в Южно-Сахалинске, и начали проектирование еще одной галереи — она откроется в здании «Современника». Сахалинские художники получили больше возможностей представлять жителям и гостям региона свои работы, в том числе для продажи.
В партнерстве с ведущими музеями России Сахалинская область реализовала уже 72 выставочных проекта. На островах теперь экспонируются произведения выдающихся авторов, в том числе картины из Третьяковской галереи. Работы из фондов сахалинских галерей и музеев регулярно привозят в районы Сахалина и Курил — министерство культуры помогло провести уже 78 выставок в муниципалитетах.