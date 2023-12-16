«Машук» как центр притяжения российских учителей

— Мы задумались, что именно от экскурсоводов многие узнают интересные исторические факты, периоды и каких-то персонажей. После этого мы влюбляемся и в саму историю. Экскурсоводы учат любить свою страну, знать исторические факты и явления. Кроме них есть блогеры, которые ведут познавательные страницы в социальных сетях, собирают самую разную информацию и продвигают ее в сети Интернет. Есть журналисты, которые через свои программы и передачи учат и передают ценности. Поэтому мы решили, что «Машук» — это не только про учителей, а про всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей и смыслов в современной России, — рассказал Антон Сериков.