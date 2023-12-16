«Машук» как центр притяжения российских учителей

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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«Машук» входит в тройку лидеров круглогодичных центров федерального значения наравне с подмосковным «Сенежем» и крымской «Тавридой». Здесь готовят кадры для сферы образования, молодежной политики и воспитательной работы, а также разрабатывают единое воспитательное пространство на всех уровнях образования для всей страны.
Идея создания круглогодичного центра была озвучена президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время его визита на молодежный форум «Машук» в 2018 году. Лидер страны одобрил концепцию, и после подписания соответствующих документов закипела работа. Образовательный центр строился 4 года, в августе 2022 года состоялось его торжественное открытие с программой для новых регионов России.
Центр знаний «Машук» — совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи.
Оценил работу Центра знаний и президент Российской Федерации Владимир Путин. 5 декабря этого года он осмотрел выставку всероссийского образовательного центра подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования и принял участие в заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».
Президента познакомили с главными образовательными программами Центра, которые разрабатывались для таких проектов, как «Твой герой», «Защитники Отечества», «Путевка на Машук» и «ПРОдиалог». Также главе государства продемонстрировали новое пространство для обмена опытом и идеями — «Библиотеку знаний» и стенд «Стена наставника».
Девиз Центра знаний «Машук» так и звучит: «Учим тех, кто учит». Как пояснил руководитель Центра Антон Сериков, это вовсе не означает, что в Центре знаний обучение проходят только учителя.
— Сегодня в нашей стране учат многие. Среди них учителя, педагоги, преподаватели вузов, руководители корпоративных университетов и больших организаций. Мы хотим начать формировать некое бесшовное воспитательное образовательное пространство, при котором воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в вузе, наставник на производстве — все заговорят на одном языке и станут транслировать одинаковые ценности. Тогда сформируется единый взгляд на исторические факты и на геополитическую ситуацию, — говорит руководитель Центра знаний «Машук».
Центр «Машук» расположился в живописном месте — у подножия одноименной горы, в окружении гор Бештау и Змейка в Пятигорске. Сегодня это не только учебные и жилые корпуса, но еще и спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, а также коворкинг-пространства.
Для лектора Российского общества «Знание», руководителя клуба «Академия Айкидо» Кирилла Казакова Центр знаний «Машук» стал местом, куда хочется возвращаться снова.
Кирилл Казаков побывал в «Машуке» этой осенью, на сборах наставников со всей России, когда разрабатывали федеральный проект по наставничеству. По его словам, эти действия мотивировали каждого наставника, на основе мотиваций создавали всероссийскую платформу, объединившую крупные организации и верифицированных наставников из разных сфер.
— За несколько дней на «Машуке» мы обсудили проблемы, с которыми сталкиваются наставники. Обозначили их, выделили, продумали пути решения и написали проект. С нами также работали наши наставники, они направляли нас при написании проекта, который и стал суммирующим эффектом наших общих усилий, — поделился Кирилл Казаков.
В Центре знаний «Машук» у каждой образовательной программы есть свой партнер, который формирует запрос на образовательном рынке и рынке труда. Сотрудники Центра знаний внимательно следят за трендами в образовательной индустрии, сотрудничают с кадровыми агентствами, специалисты которых объясняют, какие компетенции сейчас востребованы у специалистов.
Как отмечает руководитель центра «Машук» Антон Сериков, не так давно они обратили внимание на сферу туризма и гостеприимства.
— Мы задумались, что именно от экскурсоводов многие узнают интересные исторические факты, периоды и каких-то персонажей. После этого мы влюбляемся и в саму историю. Экскурсоводы учат любить свою страну, знать исторические факты и явления. Кроме них есть блогеры, которые ведут познавательные страницы в социальных сетях, собирают самую разную информацию и продвигают ее в сети Интернет. Есть журналисты, которые через свои программы и передачи учат и передают ценности. Поэтому мы решили, что «Машук» — это не только про учителей, а про всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей и смыслов в современной России, — рассказал Антон Сериков.
Образовательные мероприятия в Центре знаний проходят регулярно. На смену педсоветам приходят сессии, которые сменяются встречами амбассадоров и почетных гостей в сфере образования.
Совсем недавно Центр знаний «Машук» объявил о начале сотрудничества с крупными образовательными учреждениями и исследовательскими центрами. Первые исследования, как пояснили в Центре, связаны с представлениями о современной молодежи: как она учится, что ей интересно изучать, по каким каналам ей удобнее получать информацию во время обучения. Все полученные данные будут переработаны и переданы преподавателям, учителям, директорам школ, ректорам, чтобы они имели представление о современных школьниках и студентах.
Лектор Российского общества «Знание» Кирилл Казаков говорит, что только благодаря «Машуку» узнал о платформе для наставников Добро.ру.
—Теперь у нас есть собственный проект на этой платформе, направленный на обучение. И теперь мы можем научить молодых ребят правильно писать проекты, — сказал Кирилл Казаков.
На «Машуке» каждая смена помогает участникам найти не только единомышленников и друзей, но иногда и партнеров по бизнесу. Здесь собирается огромное количество талантливых, увлеченных своим делом людей, которые стремятся к одной цели. Поэтому после поездки на «Машук» у многих из них появляются совместные проекты, находится более перспективная новая работа.