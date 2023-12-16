Новое оборудование для онкологических исследований привезли на Сахалин

Комплексные меры по совершенствованию технической базы и медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее его инициировал президент России Владимир Путин. В иммуноцитохимическую лабораторию Сахалинского онкодиспансера приобрели аппарат для выявления мутации в опухолевой ткани. Раньше результаты одного анализа такого анализа приходилось ждать с материка до месяца, теперь же на исследование уходит не больше суток. Новое лабораторное оборудование позволит проводить на Сахалине исследование на востребованные в онкологии прогностические маркеры. Специалисты, кроме того, смогут дополнительно проводить диагностику пациентам и подбирать эффективную лекарственную терапию.