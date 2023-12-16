Новый этап строительства учебных и научных корпусов стартовал в кампусе «СахалинTech»

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Старт новому этапу строительства важного научно-образовательного объекта дали в День Конституции, 12 декабря. Студенты островного вуза в связи с этим событием организовали патриотический флешмоб: с помощью цветного дыма они изобразили большой триколор. С важным событием в реализации проекта кампуса островитян поздравил зампред правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.
«Наш подрядчик приступил к основной фазе возведения важного для Сахалинской области объекта. Сейчас происходит заливка первого бетона в основной фундамент здания. Недавно эти работы проходили и на площадке студенческого городка. Возведение кампуса „СахалинTech“ находится на постоянном контроле губернатора Валерия Лимаренко», — прокомментировал Сергей Олонцев.
Научно-образовательный комплекс кампуса «СахалинTech» будет включать в себя учебные аудитории, научно-исследовательские лаборатории, R&D-центры, которые будут решать конкретные задачи бизнеса. Совместно с Сахалинским ботаническим садом на базе кампуса создадут оранжерею, которая будет одновременно научным объектом и открытым для всех желающих общественным пространством. По проекту в кампусе предусмотрены помещения для публичных мероприятий, выставочные площади, библиотека, спортивные залы, кафе. Общая площадь комплекса превысит 88 тысяч кв. м.
«У нас достаточно компетенций, чтобы вести бетонирование в зимнее время года. Масштаб стройки большой: почти 89 тысяч кв. м. здания, 60 тысяч кубометров бетона, из которых сегодня мы заливаем 750. До середины 2025 года закончим основное строительство каркаса. На площадке постоянно трудятся около 150 человек и не менее 20 единиц техники», — поделился заместитель генерального директора по строительству подрядной компании «Инвестстрой» Николай Артемов.
В начале августа 2023 года в Южно-Сахалинске заложили фундамент кампуса мирового уровня «СахалинTech». В торжественной церемонии закладки капсулы в фундамент научно-образовательного центра СахГУ приняли участие первые лица федеральных и региональных органов власти, представители общественности, науки и образования. Одна из ключевых составляющих уникального проекта — возведение студенческого городка на полторы тысячи человек. Комфортное жилье построят для студентов и преподавателей СахГУ. Новый кампус возводят в рамках национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.