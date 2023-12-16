Около 30% от месячной нормы осадков выпало на территории Подмосковья

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Как пишет 360tv.ru, на территории Подмосковья выпало около 30% от обычной месячной нормы осадков, что потребовало усиленной работы коммунальных служб. Согласно информации Главного управления содержания территорий Московской области «360», рабочий день дворников 16 декабря начался уже в 06:00.
На данную работу было задействовано 16 145 специалистов и 1225 единиц спецтехники. План уборки включает полное очищение проходов к подъездам, тротуаров вдоль домов и основных пешеходных дорожек до асфальта. В то время, как техника будет заниматься расчисткой подъездов к контейнерным площадкам и внутриквартальных проездов. Пока детские площадки и парковочные карманы остаются неприкасаемыми. Основная задача коммунальщиков — очистить снег с основных маршрутов для пешеходов и проездов специальных служб.
В управлении предупредили о возможной шумной работе, так как сегодня используются роторы. Инспекторы ГУСТ следят за процессом уборки. Все коммунальные службы были привлечены, чтобы справиться с капризами погоды и очистить заснеженные улицы.