«Парма» обыграла в важном матче московскую «Руну»

Posted 16 декабря 2023, 15:27
Published 16 декабря 2023, 15:27
Modified 16 декабря 2023, 15:30
Updated 16 декабря 2023, 15:30
БК «Парма» обыграл московскую «Руну». Итоговый счет: 85:74. Это уже шестая подряд победа для пермского коллектива. Игра проходила в Перми в УДС «Молот».
Игра была важна для пермского коллектива, так как до нее четыре команды делили шестое-девятое места с равным количеством побед и поражений — «Парма» и «Руна» были среди них.
Самым результативным игроком у «Пармы» стал Би Джей Джонсон — 29 очков. У московского БК — Данила Походяев с 18 очками.
Следующая игра БК «Парма» состоится 20 декабря с лидером чемпионата — ЦСКА.