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Posted 16 декабря 2023, 15:27

Published 16 декабря 2023, 15:27

Modified 16 декабря 2023, 15:30

Updated 16 декабря 2023, 15:30

«Парма» обыграла в важном матче московскую «Руну»

16 декабря 2023, 15:27
Сюжет
Парма
Следующий матч пермского коллектива пройдет 20 декабря.

БК «Парма» обыграл московскую «Руну». Итоговый счет: 85:74. Это уже шестая подряд победа для пермского коллектива. Игра проходила в Перми в УДС «Молот».

Игра была важна для пермского коллектива, так как до нее четыре команды делили шестое-девятое места с равным количеством побед и поражений — «Парма» и «Руна» были среди них.

Самым результативным игроком у «Пармы» стал Би Джей Джонсон — 29 очков. У московского БК — Данила Походяев с 18 очками.

Следующая игра БК «Парма» состоится 20 декабря с лидером чемпионата — ЦСКА.

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#Спорт#Пермь#Парма
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