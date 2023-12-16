properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

«Парма» обыграла в важном матче московскую «Руну»

«Парма» обыграла в важном матче московскую «Руну»

16 декабря 2023, 15:27
Фото: vk.com/parmabasket
Следующий матч пермского коллектива пройдет 20 декабря.
Сюжет
Парма

БК «Парма» обыграл московскую «Руну». Итоговый счет: 85:74. Это уже шестая подряд победа для пермского коллектива. Игра проходила в Перми в УДС «Молот».

Игра была важна для пермского коллектива, так как до нее четыре команды делили шестое-девятое места с равным количеством побед и поражений — «Парма» и «Руна» были среди них.

Самым результативным игроком у «Пармы» стал Би Джей Джонсон — 29 очков. У московского БК — Данила Походяев с 18 очками.

Следующая игра БК «Парма» состоится 20 декабря с лидером чемпионата — ЦСКА.

Читайте также:
БК «Парма» с минимальным отрывом обыграл «Пари НН» на выездеБК «Парма» побеждает на своем паркете «Локомотив-Кубань»«Парма» побеждает на домашнем паркете московскую МБА
#Спорт#Пермь#Парма
Подпишитесь
За гибель туриста из Пермского края будут судить 18-летнего инструктора
Сегодня, 10:07
Сервис аренды самокатов Whoosh забросал исками пермских чиновников
Сегодня, 11:05
Пытался затащить в подвал. Пермяка отправили в СИЗО за нападение на школьницу
Сегодня, 06:55
Соликамцы призывают сменить руководство города после крупных коммунальных аварий
Сегодня, 08:09
Администрацию Перми планирует покинуть самый опытный руководитель подразделения
Сегодня, 06:17
32 беспилотника и 41 обстрел. ВСУ атаковали Крым и Белгородскую область
Сегодня, 07:12