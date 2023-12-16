Пермячка подала в суд на больницу из-за смерти новорожденного 34 года назад

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Кудымкаре мать погибшего ребенка подала в суд на больницу. Она просит взыскать с ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
По данным пресс-службы суда, девушка родила ребенка еще в ноябре 1989 года. Он скончался спустя восемь часов. В свидетельстве о смерти сказано, что причиной гибели ребенка стала внутричерепная родовая травма. Мать считает, что данная травма появилась из-за действий медицинского персонала родительного отделения.