Пермячка подала в суд на больницу из-за смерти новорожденного 34 года назад

По данным пресс-службы суда, девушка родила ребенка еще в ноябре 1989 года. Он скончался спустя восемь часов. В свидетельстве о смерти сказано, что причиной гибели ребенка стала внутричерепная родовая травма. Мать считает, что данная травма появилась из-за действий медицинского персонала родительного отделения.