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Пермячка подала в суд на больницу из-за смерти новорожденного 34 года назад

Пермячка подала в суд на больницу из-за смерти новорожденного 34 года назад

16 декабря 2023, 13:46
Фото: fusionbrain.ai
Женщина хочет получить полмиллиона рублей.

В Кудымкаре мать погибшего ребенка подала в суд на больницу. Она просит взыскать с ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным пресс-службы суда, девушка родила ребенка еще в ноябре 1989 года. Он скончался спустя восемь часов. В свидетельстве о смерти сказано, что причиной гибели ребенка стала внутричерепная родовая травма. Мать считает, что данная травма появилась из-за действий медицинского персонала родительного отделения.

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#Суд#Медицина в Прикамье#Пермь
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