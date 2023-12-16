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Пермячка заработала благодаря падению на остановке 150 тысяч рублей

Пермячка заработала благодаря падению на остановке 150 тысяч рублей

16 декабря 2023, 16:45
Фото: https://fusionbrain.ai
Женщина оценила свои моральные страдания в 300 тыс. рублей.

Пермячке удалось отсудить компенсацию морального вреда у подрядчика за падение на остановке. По данным пресс-службы Мотовилихинского районного суда, женщина упала в феврале 2020 года на остановке «Ивана Франко» и повредила руку.

Женщина считает, что получила травму из-за плохой очистки остановки компанией, к которой она подала иск. Сначала пермячка пыталась добиться компенсации без суда, она направила претензию, где просила выплатить 300 тыс. рублей, но так и не получила ответа.

Суд встал на сторону пермячки, но уменьшил размер компенсации до 150 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

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#Коммунальный рай#Суд#Пермь
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