Пермячка заработала благодаря падению на остановке 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Пермячке удалось отсудить компенсацию морального вреда у подрядчика за падение на остановке. По данным пресс-службы Мотовилихинского районного суда, женщина упала в феврале 2020 года на остановке «Ивана Франко» и повредила руку.
Женщина считает, что получила травму из-за плохой очистки остановки компанией, к которой она подала иск. Сначала пермячка пыталась добиться компенсации без суда, она направила претензию, где просила выплатить 300 тыс. рублей, но так и не получила ответа.
Суд встал на сторону пермячки, но уменьшил размер компенсации до 150 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу.