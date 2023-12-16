properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Полиция начала проверку после взрыва петарды в автобусе в Перми

Полиция начала проверку после взрыва петарды в автобусе в Перми

16 декабря 2023, 13:04
Фото: fusionbrain.ai
Петарду кинул неизвестный в автобус, когда он подъехал к остановке.

Полиция проводит проверку из-за петарды, которую неизвестный бросил в автобус маршрута №36. По данным полиции, сообщение им поступило 15 декабря, пишет 59.RU.

Первые сообщения в социальных сетях об инциденте появились утром 16 декабря. Очевидцы утверждают, что неизвестный кинул петарду в автобус на остановке «Динамо» около 14:00. После взрыва петарды в автобусе было много дыма. Сама девушка, рассказавшая историю, отмечает, что не получила никаких травм, отделалась шоком, однако ее подруге повезло меньше — у девушки плохо слышит одно из ушей.

В городском дептрансе отмечают, что трое пассажиров пожаловались на заложенность в ушах. Водитель автобуса вызвал полицию и медиков.

дыра, оставшаяся после взрыва петардыдыра, оставшаяся после взрыва петарды
дыра, оставшаяся после взрыва петарды
Фото: t.me/chp_59_perm
Читайте также:
В 2024 году в пермском транспорте может появиться способ оплаты по BluetoothПермские электробусы выдержали аномальные морозыВ общественном транспорте Перми пассажиропоток вырос на 25 миллионов человек
#Пермская езда#Пермь
Подпишитесь
За гибель туриста из Пермского края будут судить 18-летнего инструктора
Сегодня, 10:07
Сервис аренды самокатов Whoosh забросал исками пермских чиновников
Сегодня, 11:05
Пытался затащить в подвал. Пермяка отправили в СИЗО за нападение на школьницу
Сегодня, 06:55
Соликамцы призывают сменить руководство города после крупных коммунальных аварий
Сегодня, 08:09
Администрацию Перми планирует покинуть самый опытный руководитель подразделения
Сегодня, 06:17
32 беспилотника и 41 обстрел. ВСУ атаковали Крым и Белгородскую область
Сегодня, 07:12