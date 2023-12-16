Полиция начала проверку после взрыва петарды в автобусе в Перми

Первые сообщения в социальных сетях об инциденте появились утром 16 декабря. Очевидцы утверждают, что неизвестный кинул петарду в автобус на остановке «Динамо» около 14:00. После взрыва петарды в автобусе было много дыма. Сама девушка, рассказавшая историю, отмечает, что не получила никаких травм, отделалась шоком, однако ее подруге повезло меньше — у девушки плохо слышит одно из ушей.