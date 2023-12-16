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Помогал получать права. Прикамье сотрудника ГИБДД осудили за взяточничество

Помогал получать права. Прикамье сотрудника ГИБДД осудили за взяточничество

16 декабря 2023, 15:53
Фото: 1MI
За часть преступлений силовик избежал наказание из-за срока давности.

В Чусовом осудили бывшего сотрудника ГИБДД за несколько коррупционных преступлений. По данным пресс-службы местного суда, мужчину признали виновным по двум статьям УК:

  • мелкое взяточничество — девять эпизодов;
  • злоупотребление должностными полномочиями — девять эпизодов;
  • служебный подлог — столько же эпизодов.

Суд установил, что сотрудник ГИБДД брал взятки, которые не превышали 10 тыс. рублей, за успешную сдачу теоретического экзамена для получения прав. Это происходило с ноября 2020 года по декабрь 2021 года.

За несколько преступлений злоумышленнику удалось избежать наказания из-за истечения срока давности. В итоге мужчину приговорили к принудительным работам на 3 года. 15% из его зарплаты будут удерживать в доход государства. Кроме того, ему на 3 года запретили работать в правоохранительных органах.

Приговор в законную силу не вступил его можно обжаловать.

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#Авто#Пермь#Гибдд#Взятки#Взятки гибдд
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