Помогал получать права. Прикамье сотрудника ГИБДД осудили за взяточничество

За несколько преступлений злоумышленнику удалось избежать наказания из-за истечения срока давности. В итоге мужчину приговорили к принудительным работам на 3 года. 15% из его зарплаты будут удерживать в доход государства. Кроме того, ему на 3 года запретили работать в правоохранительных органах.