Помогал получать права. Прикамье сотрудника ГИБДД осудили за взяточничество

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В Чусовом осудили бывшего сотрудника ГИБДД за несколько коррупционных преступлений. По данным пресс-службы местного суда, мужчину признали виновным по двум статьям УК:
Суд установил, что сотрудник ГИБДД брал взятки, которые не превышали 10 тыс. рублей, за успешную сдачу теоретического экзамена для получения прав. Это происходило с ноября 2020 года по декабрь 2021 года.
За несколько преступлений злоумышленнику удалось избежать наказания из-за истечения срока давности. В итоге мужчину приговорили к принудительным работам на 3 года. 15% из его зарплаты будут удерживать в доход государства. Кроме того, ему на 3 года запретили работать в правоохранительных органах.
Приговор в законную силу не вступил его можно обжаловать.