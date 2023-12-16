Пытался затащить в подвал. Пермяка отправили в СИЗО за нападение на школьницу

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Мотовилихинский районный суд отправил в СИЗО 47-летнего Сергея Антипьева, который напал на 12-летнюю девочку в Рабочем поселке. Он проведет в СИЗО 2 месяца — до 15 февраля 2024 года. Злоумышленника взяли под стражу в зале суда, сообщает корреспондент Properm.ru.
На заседании суда стало известно, что мужчина работает сборщиком заказов, ранее был судим, судимость не погашена, по месту жительства характеризуется отрицательно.
Сам Антипьев утверждает, что ни на кого не нападал, в день происшествия все время был дома. Однако потерпевшая узнала в Антипьева нападавшего. До происшествия девочка его не видела. Еще одним доказательством стала перчатка, которую школьница смогла снять с руки мужчины.
На пермяка завели дело по п. д ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). По версии следствия, 14 декабря мужчина напал на ребенка рядом с домом по ул. Николая Быстрых.
Он попытался затащить девочку в подвал, но она успела набрать номер бабушки и поставить телефон на громкую связи. Когда бабушка взяла трубку, ребенок начала громко кричать о том, что с ней происходит. Нападавший испугался и убежал с места преступления.
Ранее мужчина был судим за кражи. Один воспитывал дочь, однако был лишен родительских прав после приговора в 2021 году, следует из материалов дела. Тогда же был осужден к 1 году и 2 месяца лишения свободы, однако вышел по УДО. Оставшаяся часть наказания пермяку была заменена на принудительные работы.