Пытался затащить в подвал. Пермяка отправили в СИЗО за нападение на школьницу

Ранее мужчина был судим за кражи. Один воспитывал дочь, однако был лишен родительских прав после приговора в 2021 году, следует из материалов дела. Тогда же был осужден к 1 году и 2 месяца лишения свободы, однако вышел по УДО. Оставшаяся часть наказания пермяку была заменена на принудительные работы.