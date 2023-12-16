Соликамск отменил традиционное празднование Нового года вслед за Пермью

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Власти Соликамска решили отменить традиционное празднование Нового года с гуляниями и салютами. Чиновники не пояснили, с чем связано это решение. Уточнив, часть мероприятий все-таки состоятся — они будут объединены семейной темой, так как 2024 год объявлен годом семьи.
Ранее новогодние салюты отменили в Перми. Власти также не объяснили мотивы этого решения. Однако в 2022 году в краевой столице также был отменен салют и широкое празднование Нового года. Тогда чиновники говорили о неуместности праздника на фоне частичной мобилизации.