Соликамск отменил традиционное празднование Нового года вслед за Пермью

Ранее новогодние салюты отменили в Перми. Власти также не объяснили мотивы этого решения. Однако в 2022 году в краевой столице также был отменен салют и широкое празднование Нового года. Тогда чиновники говорили о неуместности праздника на фоне частичной мобилизации.