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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Соликамск отменил традиционное празднование Нового года вслед за Пермью

Соликамск отменил традиционное празднование Нового года вслед за Пермью

16 декабря 2023, 11:25
Фото: fusionbrain.ai
Местные власти не объяснили свое решение.

Власти Соликамска решили отменить традиционное празднование Нового года с гуляниями и салютами. Чиновники не пояснили, с чем связано это решение. Уточнив, часть мероприятий все-таки состоятся — они будут объединены семейной темой, так как 2024 год объявлен годом семьи.

Ранее новогодние салюты отменили в Перми. Власти также не объяснили мотивы этого решения. Однако в 2022 году в краевой столице также был отменен салют и широкое празднование Нового года. Тогда чиновники говорили о неуместности праздника на фоне частичной мобилизации.

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#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Соликамск
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