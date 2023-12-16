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Соликамцы призывают сменить руководство города после крупных коммунальных аварий

Соликамцы призывают сменить руководство города после крупных коммунальных аварий

16 декабря 2023, 08:09
Фото: соцсети мэра
Евгений Самоуков был назначен мэром в 2021 году.

Жители Соликамска продолжают жаловаться на холодные батареи. По данным администрации Соликамского округа, прорывы ликвидированы, центральная котельная уже начала подавать тепло в дома с ночи 16 декабря.

«3-й микрорайон Калийщиков временно остается на пониженных параметрах. Это необходимо, чтобы котельная вышла на нормативный режим работы», — отмечают чиновники.

16 декабря в 12:00 началось заседание штаба по ликвидации авария. На нем должны составить перечень проблемных домов, жители которых жаловались на отсутствие тепла. Параллельно специалисты обеспечивают внутридомовую отладку подачи тепла, устраняют завоздушенность.

Соликамцы в социальных сетях пишут, что в некоторых домах отопления нет четыре дня, жалуются на прорывы труб. При этом волна недовольств охватывает и другие сферы. Например, один из самых последних самых популярных комментариев на странице губернатора Дмитрия Махонина касается Соликамска. Местный житель недоволен очисткой города от снега, ночными отключениями электричества, отсутствием освещения на дорогах и рядом других проблем. Под комментарием с жалобами и призывом найти нового мэра уже 176 лайков с вечера 15 декабря.

В социальных сетях мэра Евгения Самоукова постов о коммунальной аварии нет.

Дмитрий Махонин обещает принять по результатам аварии в Соликамске кадровые решения
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#Коммунальный рай#Пермь#Соликамск
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