Соликамцы призывают сменить руководство города после крупных коммунальных аварий

16 декабря в 12:00 началось заседание штаба по ликвидации авария. На нем должны составить перечень проблемных домов, жители которых жаловались на отсутствие тепла. Параллельно специалисты обеспечивают внутридомовую отладку подачи тепла, устраняют завоздушенность.



Соликамцы в социальных сетях пишут, что в некоторых домах отопления нет четыре дня, жалуются на прорывы труб. При этом волна недовольств охватывает и другие сферы. Например, один из самых последних самых популярных комментариев на странице губернатора Дмитрия Махонина касается Соликамска. Местный житель недоволен очисткой города от снега, ночными отключениями электричества, отсутствием освещения на дорогах и рядом других проблем. Под комментарием с жалобами и призывом найти нового мэра уже 176 лайков с вечера 15 декабря.