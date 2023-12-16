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На СВО убили 38-летнего мужчину из Пермского края

Участвовал в спецоперации с лета. На СВО убили 38-летнего мужчину из Пермского края

16 декабря 2023, 14:17
Фото: vk.com/public174642700 / 1MI

На СВО убили 38-летнего мужчину из Пермского края

Обстоятельства гибели военного власти не раскрывают.

Во время специальной военной операции был убит 38-летний Дмитрий Казанцев из Пермского края. Мужчина родился 3 февраля 1985 года в селе Юсьва, после окончания школы поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум.

Летом 2023 года мужчина решил пойти на СВО, заключил контракт. Он был младшим сержантом, механиком-водителем разведывательного отделения разведывательного взвода. Погиб 6 декабря, сообщает пресс-служба Юсьвинского округа. Подробности о гибели военного чиновники не раскрывают.

Прощание с участником СВО пройдет 18 декабря в Юсьвинском КДЦ.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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