В Челябинской области осудят пермячку, бравшую микрозаймы по купленным сим-картам

В один из моментов она решила оформить микрозайм, но ей отказали. Тогда для получения микрозайма злоумышленница использовала сим-карты. Благодаря этому она вычислила девять человек, которые имели личные кабинеты на сайтах, где можно получить микрозаймы. В итоге она получила 11 займов от 4,5 до 20 тыс. рублей.