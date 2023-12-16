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В Челябинской области осудят пермячку, бравшую микрозаймы по купленным сим-картам

В Челябинской области осудят пермячку, бравшую микрозаймы по купленным сим-картам

16 декабря 2023, 12:36
Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области
Женщина хотела взять микрозайм на свое имя, но ей отказали.

В Челябинской области будут судить 39-летнюю пермячку за мошенничество и незаконный доступ к компьютерной информации. Как сообщает пресс-служба местного МВД, несколько лет назад женщина купила около 200 сим-карт, чтобы продать их по завышенной цене.

В один из моментов она решила оформить микрозайм, но ей отказали. Тогда для получения микрозайма злоумышленница использовала сим-карты. Благодаря этому она вычислила девять человек, которые имели личные кабинеты на сайтах, где можно получить микрозаймы. В итоге она получила 11 займов от 4,5 до 20 тыс. рублей.

Потерпевшими по уголовному делу стали жители Чебаркули, Магнитогорска, Тюмени, Новосибирска и Ленинградской области. Кроме того, потерпевшими признаны также микрофинансовые организации, которым был причинен ущерб на 109 тыс. рублей. Во время расследования дела женщина возместила этот ущерб. В ближайшее время должен состояться суд.

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