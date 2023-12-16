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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Перми чиновники принудительно демонтируют баннер, посвященный победе в войне

В Перми чиновники принудительно демонтируют баннер, посвященный победе в войне

16 декабря 2023, 12:07
Фото: fusionbrain.ai
Баннер был размещен еще в 2015 году.

Пермские чиновники решили принудительно демонтировать баннер «70 лет Победы» с дома на улице Кировоградская, 17. Кому принадлежала вывеска, 70-летней годовщине окончания войны, неизвестно. Распоряжение о демонтаже подписал глава администрации Кировского района Михаил Борисов, оно размещено на сайте мэрии Перми. 

Перед принудительным демонтажом владельцам вывесок предлагают их заменить, чтобы она соответствовала правилам, либо демонтировать самим. Незаконные вывести специалисты ищут каждую неделю, обходя территории.

баннер висит на углу домабаннер висит на углу дома
баннер висит на углу дома
Фото: Yandex Maps
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#Пермь#Благоустройство#Вывески#Демонтаж
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