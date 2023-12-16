В Перми чиновники принудительно демонтируют баннер, посвященный победе в войне

Пермские чиновники решили принудительно демонтировать баннер «70 лет Победы» с дома на улице Кировоградская, 17. Кому принадлежала вывеска, 70-летней годовщине окончания войны, неизвестно. Распоряжение о демонтаже подписал глава администрации Кировского района Михаил Борисов, оно размещено на сайте мэрии Перми.