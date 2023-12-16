В Перми чиновники принудительно демонтируют баннер, посвященный победе в войне

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Пермские чиновники решили принудительно демонтировать баннер «70 лет Победы» с дома на улице Кировоградская, 17. Кому принадлежала вывеска, 70-летней годовщине окончания войны, неизвестно. Распоряжение о демонтаже подписал глава администрации Кировского района Михаил Борисов, оно размещено на сайте мэрии Перми.
Перед принудительным демонтажом владельцам вывесок предлагают их заменить, чтобы она соответствовала правилам, либо демонтировать самим. Незаконные вывести специалисты ищут каждую неделю, обходя территории.