В Перми нашли девочку, ушедшую в начале декабря из социально-реабилитационного центра

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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В Перми завершились поиски девочки 2010 года рождения, которая пропала еще 2 декабря. Несовершеннолетняя ушла из социально-реабилитационного центра «Милосердие» в Индустриальном районе. Через несколько дней после этого ориентировка появилась в сообществах в волонтеров.
С тех пор не было никакой информации о девочке. Вечером 15 декабря волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск» объявили о завершении поисков. Пермячку нашли живой.