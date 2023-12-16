В Перми нашли девочку, ушедшую в начале декабря из социально-реабилитационного центра

В Перми завершились поиски девочки 2010 года рождения, которая пропала еще 2 декабря. Несовершеннолетняя ушла из социально-реабилитационного центра «Милосердие» в Индустриальном районе. Через несколько дней после этого ориентировка появилась в сообществах в волонтеров.