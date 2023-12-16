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В Перми нашли девочку, ушедшую в начале декабря из социально-реабилитационного центра

В Перми нашли девочку, ушедшую в начале декабря из социально-реабилитационного центра

16 декабря 2023, 04:58
Фото: vk.com/poisk342 / properm.ru
Волонтеры не раскрывают, где была пропавшая.

В Перми завершились поиски девочки 2010 года рождения, которая пропала еще 2 декабря. Несовершеннолетняя ушла из социально-реабилитационного центра «Милосердие» в Индустриальном районе. Через несколько дней после этого ориентировка появилась в сообществах в волонтеров.

С тех пор не было никакой информации о девочке. Вечером 15 декабря волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск» объявили о завершении поисков. Пермячку нашли живой.

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#Пермь#Детский мир
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