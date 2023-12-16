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В Пермском крае простятся с 39-летним контрактником, убитым на СВО

В Пермском крае простятся с 39-летним контрактником, убитым на СВО

16 декабря 2023, 09:36
Фото: vk.com/kudymkar_officially / 1MI
Мужчина находился в зоне спецоперации с сентября.

На СВО был убит 39-летний военный из Пермского края. Дмитрий Мехоношин родился 26 сентября 1984 года в деревне Карбас Кудымкарского района. После школы получил профессию тракториста в училище.

Контракт для службы в ВС РФ подписал в августе 2023 года. Уже через месяц отправился в зону СВО, однако был убит 1 декабря 2023 года, сообщает администрация Кудымкарского округа в социальных сетях. Обстоятельства гибели военного не уточняются.

Прощание с военным пройдет 17 декабря в 12:00 в деревне Карбас в местном сельском клубе.

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