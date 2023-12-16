В Соликамске вернули отопление после масштабной коммунальной аварии

В Соликамске устранили крупную коммунальную аварию. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение об отключении отопления поступило им еще утром 15 декабря. 16 декабря в 00:35 теплоснабжение было восстановлено. На происшествие реагировали 30 человек и 10 единиц техники.