В Соликамске вернули отопление после масштабной коммунальной аварии

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Соликамске устранили крупную коммунальную аварию. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение об отключении отопления поступило им еще утром 15 декабря. 16 декабря в 00:35 теплоснабжение было восстановлено. На происшествие реагировали 30 человек и 10 единиц техники.
Ранее прокуратура Пермского края организовала проверку из-за ряда коммунальных аварий в Соликамске. Ведомство планирует оценить действие или бездействие ответственных лиц.