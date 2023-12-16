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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

В Соликамске вернули отопление после масштабной коммунальной аварии

В Соликамске вернули отопление после масштабной коммунальной аварии

16 декабря 2023, 04:09
Фото: соцсети губернатора
Это уже вторая авария на сетях в Соликамске за неделю.

В Соликамске устранили крупную коммунальную аварию. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение об отключении отопления поступило им еще утром 15 декабря. 16 декабря в 00:35 теплоснабжение было восстановлено. На происшествие реагировали 30 человек и 10 единиц техники.

Ранее прокуратура Пермского края организовала проверку из-за ряда коммунальных аварий в Соликамске. Ведомство планирует оценить действие или бездействие ответственных лиц.

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#Коммунальный рай#Пермь#Прокуратура#Соликамск
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