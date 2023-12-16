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место, где находится парк

За гибель туриста из Пермского края будут судить 18-летнего инструктора

16 декабря 2023, 10:07
Фото: соцсети GRIFON
место, где находится парк
Парню грозит срок в колонии или крупный штраф.
Сюжет
Туризм

Назначена дата суд над бывшим старшим инструктором экстрим-парка GRIFON в Челябинской области. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дата первого заседания намечена на конец декабря, удалось выяснить журналисту Properm.ru, обвиняемому 18 лет. В экстрим-парке GRIFON, который находится в Челябинской области, пояснили Properm.ru, что инструктор был уволен сразу после происшествия, которое случилось в июле 2023 года. Сам зиплайн, после спуска на котором погиб 34-летний пермяк, закрыт до мая.

«При осмотре после несчастного случая приехали независимые эксперты и нарушений не выявили. Тут только человеческий фактор — грубое нарушений техники безопасности», — отметили в парке.

По данным СК, турист не был знаком с правилами техники безопасности при спуске с зиплайна. Он отпустил руки, приближаясь к финишу, оказался в горизонтальном положении и врезался в металлическую лестницу.

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#Пермь#Туризм#Техника безопасности
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