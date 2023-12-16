За гибель туриста из Пермского края будут судить 18-летнего инструктора

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Назначена дата суд над бывшим старшим инструктором экстрим-парка GRIFON в Челябинской области. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Дата первого заседания намечена на конец декабря, удалось выяснить журналисту Properm.ru, обвиняемому 18 лет. В экстрим-парке GRIFON, который находится в Челябинской области, пояснили Properm.ru, что инструктор был уволен сразу после происшествия, которое случилось в июле 2023 года. Сам зиплайн, после спуска на котором погиб 34-летний пермяк, закрыт до мая.
«При осмотре после несчастного случая приехали независимые эксперты и нарушений не выявили. Тут только человеческий фактор — грубое нарушений техники безопасности», — отметили в парке.
По данным СК, турист не был знаком с правилами техники безопасности при спуске с зиплайна. Он отпустил руки, приближаясь к финишу, оказался в горизонтальном положении и врезался в металлическую лестницу.