За гибель туриста из Пермского края будут судить 18-летнего инструктора

Дата первого заседания намечена на конец декабря, удалось выяснить журналисту Properm.ru, обвиняемому 18 лет. В экстрим-парке GRIFON, который находится в Челябинской области, пояснили Properm.ru, что инструктор был уволен сразу после происшествия, которое случилось в июле 2023 года. Сам зиплайн, после спуска на котором погиб 34-летний пермяк, закрыт до мая.