Зарплата Деда Мороза в России за года выросла на 15 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
За последний год зарплата исполнителей роли Деда Мороза на новогодних праздниках в России выросла. Согласно исследованию сервиса HeadHunter, средняя зарплата Деда Мороза увеличилась на 15 тысяч рублей, пишет 360tv.ru.
Аналитики изучили более 300 вакансий для Деда Мороза и Снегурочки и сделали вывод, что Деды Морозы стали получать больше, а Снегурочки — меньше. Минимальная оплата труда Деда Мороза выросла с 20 тысяч до 35 тысяч рублей, а средняя — с 55 тысяч до 70 тысяч. В то же время, минимальная зарплата Снегурочки снизилась с 20 тысяч до 10 тысяч, а средняя — с 45 тысяч до 40 тысяч.
В этом году вакансии для актеров, играющих Деда Мороза, начали появляться уже в ноябре. Их количество увеличилось более чем в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом.
Наиболее востребованы актеры и аниматоры, играющие роли Деда Мороза и Снегурочки. Они получают предложения о работе на новогодних праздниках в более чем 50% случаев. Также востребованы аниматоры и актеры для работы на мероприятиях с новогодней тематикой без конкретного персонажа. Им доступно около 100 вакансий.