Зарплата Деда Мороза в России за года выросла на 15 тысяч рублей

Аналитики изучили более 300 вакансий для Деда Мороза и Снегурочки и сделали вывод, что Деды Морозы стали получать больше, а Снегурочки — меньше. Минимальная оплата труда Деда Мороза выросла с 20 тысяч до 35 тысяч рублей, а средняя — с 55 тысяч до 70 тысяч. В то же время, минимальная зарплата Снегурочки снизилась с 20 тысяч до 10 тысяч, а средняя — с 45 тысяч до 40 тысяч.