Женщина выбросила в сугроб новорожденного ребенка в Екатеринбурге

Женщина положила новорожденного ребенка в пакет и оставила его под окном, осознавая, что из-за низкой температуры на улице он может погибнуть в течение короткого времени. Однако прохожий обнаружил младенца. Мужчина услышал детский плач, когда возвращался домой около четырех часов утра, и не остался безразличным. Он достал ребенка из сугроба, поместил его в автомобиль и вызвал скорую помощь и полицию. Малыша госпитализировали, врачи сражаются за его жизнь.