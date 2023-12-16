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Женщина выбросила в сугроб новорожденного ребенка в Екатеринбурге

Женщина выбросила в сугроб новорожденного ребенка в Екатеринбурге

16 декабря 2023, 10:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодая женщина, приехавшая из Челябинска, родила ребенка и выбросила его в сугроб под окном своей квартиры, но ребенка нашел прохожий, который вызвал помощь; Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного.

В городе Екатеринбурге молодая женщина родила ребенка в своей арендованной квартире и затем выбросила его в снежный бугор под окном дома. На данный случай было возбуждено уголовное дело по покушению на убийство со стороны матери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области в Telegram-канале, пишет 360tv.ru.

Женщина положила новорожденного ребенка в пакет и оставила его под окном, осознавая, что из-за низкой температуры на улице он может погибнуть в течение короткого времени. Однако прохожий обнаружил младенца. Мужчина услышал детский плач, когда возвращался домой около четырех часов утра, и не остался безразличным. Он достал ребенка из сугроба, поместил его в автомобиль и вызвал скорую помощь и полицию. Малыша госпитализировали, врачи сражаются за его жизнь.

Следствие выяснило, что мать ребенка приехала в Екатеринбург из Челябинска и работает в торговой точке. Следствие продолжает расследование и выясняет причины произошедшего.

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