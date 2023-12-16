Женщина выбросила в сугроб новорожденного ребенка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В городе Екатеринбурге молодая женщина родила ребенка в своей арендованной квартире и затем выбросила его в снежный бугор под окном дома. На данный случай было возбуждено уголовное дело по покушению на убийство со стороны матери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области в Telegram-канале, пишет 360tv.ru.
Женщина положила новорожденного ребенка в пакет и оставила его под окном, осознавая, что из-за низкой температуры на улице он может погибнуть в течение короткого времени. Однако прохожий обнаружил младенца. Мужчина услышал детский плач, когда возвращался домой около четырех часов утра, и не остался безразличным. Он достал ребенка из сугроба, поместил его в автомобиль и вызвал скорую помощь и полицию. Малыша госпитализировали, врачи сражаются за его жизнь.
Следствие выяснило, что мать ребенка приехала в Екатеринбург из Челябинска и работает в торговой точке. Следствие продолжает расследование и выясняет причины произошедшего.