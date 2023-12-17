До Прикамья дошел «Ваня». Синоптики обещают аномальное тепло и снегопады

До Пермского края дошел бывший балканский циклон «Ваня», сообщают метеорологи ГИС-центр ПГНИУ. В минувшую пятницу он засыпал снегом Черноземье и центр Европейской России. Сейчас это просто барическая ложбина с небольшими осадками (1-3 мм), которая также заполняется холодным воздухом (поэтому температура у земли тоже немного понизилась в сравнении со вчерашним вечером).