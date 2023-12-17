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До Прикамья дошел «Ваня». Синоптики обещают аномальное тепло и снегопады

До Прикамья дошел «Ваня». Синоптики обещают аномальное тепло и снегопады

17 декабря 2023, 06:45
Фото: properm.ru
В ГИС-центре университета рассказали о надвигающемся на Пермский край теплом фронте.

До Пермского края дошел бывший балканский циклон «Ваня», сообщают метеорологи ГИС-центр ПГНИУ. В минувшую пятницу он засыпал снегом Черноземье и центр Европейской России. Сейчас это просто барическая ложбина с небольшими осадками (1-3 мм), которая также заполняется холодным воздухом (поэтому температура у земли тоже немного понизилась в сравнении со вчерашним вечером).

По данным метеорологов на западные районы Европейской территории России уже выходит теплый фронт следующего, североатлантического циклона, за который впервые за долгое время начнет распространяться теплый воздух с Атлантики.

До Пермского края этот теплый фронт доберется уже завтра с небольшими или умеренными снегопадами (до 2-4 мм), а потепление до -4…-6°С ожидается уже днем во вторник.

В среду 20 декабря с запада подойдет теплый фронт следующего североатлантического циклона с более обильными осадками и повышением температуры до слабой оттепели (0…+1°С). Это станет началом аномально теплого периода продолжительностью как минимум неделю, с температурой воздуха выше климатической нормы на 10°С и более.

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