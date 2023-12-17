До Прикамья дошел «Ваня». Синоптики обещают аномальное тепло и снегопады

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
До Пермского края дошел бывший балканский циклон «Ваня», сообщают метеорологи ГИС-центр ПГНИУ. В минувшую пятницу он засыпал снегом Черноземье и центр Европейской России. Сейчас это просто барическая ложбина с небольшими осадками (1-3 мм), которая также заполняется холодным воздухом (поэтому температура у земли тоже немного понизилась в сравнении со вчерашним вечером).
По данным метеорологов на западные районы Европейской территории России уже выходит теплый фронт следующего, североатлантического циклона, за который впервые за долгое время начнет распространяться теплый воздух с Атлантики.
До Пермского края этот теплый фронт доберется уже завтра с небольшими или умеренными снегопадами (до 2-4 мм), а потепление до -4…-6°С ожидается уже днем во вторник.
В среду 20 декабря с запада подойдет теплый фронт следующего североатлантического циклона с более обильными осадками и повышением температуры до слабой оттепели (0…+1°С). Это станет началом аномально теплого периода продолжительностью как минимум неделю, с температурой воздуха выше климатической нормы на 10°С и более.